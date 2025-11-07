巨人からドラフト育成５位指名を受けた知念大成外野手（２５＝オイシックス）が７日に、ジャイアンツタウンスタジアムで開催されている秋季キャンプに合流した。入団前の練習参加は異例中の異例だ。オイシックスの派手なユニホームを着た男が、雄たけびをあげた。フリー打撃では「どりゃあ！」と叫びながらスイングし、右翼スタンドへの柵越え弾も放つなどアピールした。知念は沖縄電力を経て、２０２４年にイースタン・リー