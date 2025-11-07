埼玉県吉川市のアパートで、泥酔していた女性に性的暴行を加えたうえ、現金およそ60万円を盗んだとして、埼玉県内の公立中学校に勤務する教諭の男が逮捕されました。準強制性交などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県内の公立中学校教諭・武井英憲容疑者（35）です。武井容疑者は、2021年6月、吉川市内のアパートの通路で20代の女性に性的暴行を加えたうえ、現金およそ60万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人に面