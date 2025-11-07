２０２３年に教室で６歳児童に銃撃された教師が副校長を相手どった訴訟で、１０００万ドル（約１５億３２７２万円）の賠償金を勝ち取った。米紙ニューヨーク・ポストが６日、報じた。米バージニア州ニューポートニューズのリッチネック小学校の元１年生担任アビー・ズワーナーさん（２８）は２０２３年１月、６歳の男子児童に銃撃された。銃弾はズワーナーさんの手を貫通し、胸に当たった。重体となったが、一命をとりとめた。