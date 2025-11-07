ミュージシャンのGACKTさんが2025年11月7日にXで、転売問題について言及。持論を語った。「転売が悪であるなら、株もアートも同じ」発端となったのは、実業家の堀江貴文氏が10月29日にXで「そもそも転売の何がそんなに悪いの？否定派とは正直まったく分かり合えない。需要と供給のズレを埋めてるだけで、普通に立派な経済活動でしょ」とポストしたこと。これは、ネット上で賛否両論を集めていた。GACKTさんは7日のポストで、「堀江