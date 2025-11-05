打率.199、12本塁打、36打点に終わったコンフォート今世紀初の2年連続ワールドシリーズ制覇という結果で、今季の戦いを最高の形で締めくくったドジャース。その歓喜とは対照的に厳しい立場にいるのが、マイケル・コンフォート外野手だ。1年1700万ドル（約26億1000万円）で今季ドジャースに加入したが期待外れの成績に終わり、米メディアでも再契約の可能性は絶望的との見方が強い。これまでメッツとジャイアンツでプレーし、左