男子バスケットボールB3リーグで現在、首位をひた走る徳島ガンバロウズの選手たちが11月4日、徳島市の小学校で児童と交流する催しが開かれました。この催しは、子どもたちにスポーツへの関心を持ってもらおうと、県が開きました。4日は徳島市の応神小学校に、徳島ガンバロウズの青山晃也選手と綱井勇介選手が訪れ、5年生23人と交流しました。2人は、児童から睡眠時間について聞かれると、「8時間以上」と答え、