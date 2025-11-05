11月3日未明に徳島市の集合住宅の一室で、高齢男性が死亡しているのが見つかりました。この男性は胸を強く打ったことによる心臓破裂で亡くなっていて、警察が経緯などを調べています。男性が亡くなっていたのは、徳島市末広4丁目の集合住宅です。警察によりますと11月2日午後11時過ぎ、近くに住む女性から「玄関ドアを叩かれている」と110番通報がありました。かけつけた警察官がドアを叩いていたとみられる50代男性の部屋を訪問す