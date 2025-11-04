日本代表として2018年ワールドカップに出場した原口元気。2014年〜2024年まで10年ほどドイツでプレーした後、昨夏に古巣である浦和レッズに戻った。今年9月にはベルギー2部のベールスホットへ移籍し、再び欧州でプレーすることを決断。34歳になった原口は、先日のウェステルロー戦で1部チーム相手に圧巻の移籍後初ゴールを決めた。その原口の妻るり子さんがSNSを更新。昨年9月に誕生した幼い息子さん、そして、愛犬2匹と一緒に現地