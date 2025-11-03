阿波市などが進める「広域ごみ処理事業」から脱退した吉野川市の新しいごみ処理施設が完成し、11月1日に落成式が行われました。1日に行われた、吉野川市の新たなごみ処理施設「市環境センター」の落成式には、原井敬吉野川市長ら関係者約60人が出席しました。吉野川市は当初、阿波市、上板町、板野町と2市2町で広域ごみ処理事業を進めていましたが、2018年に離脱を表明、単独での施設整備を進めてきました。新たに完成した「