2025年度の文化功労者に選ばれた徳島市出身の漫画家、竹宮惠子さんの企画展が11月3日から徳島市で開かれています。竹宮惠子さんは、徳島市生まれの75歳。高校3年生の時に漫画家としてデビューを果たし、2000年からは京都精華大学マンガ学科の新設に合わせて教授に就任、2014年からは学長を務めました。会場の県立文学書道館には、コンピューターに原画を取り込み、色の調整を重ねた原画の複製14点と、「風と木の