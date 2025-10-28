10月27日夕方、美馬市美馬町で、祭りの撤収作業をしていた男性がはしごから転落し、下にいた別の男性にぶつかる事故がありました。下にいた男性は頭を打ち、意識不明の重体です。事故があったのは、美馬市美馬町土ヶ久保の若宮神社西側の路上です。警察によりますと、10月27日午後5時頃、道路脇に設置されたポールにはしごを立て掛けて、祭り用の提灯を撤去していた美馬市美馬町滝ノ宮のパート従業員の男性54歳がはし