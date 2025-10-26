徳島市の水道事業が来年9月に100周年を迎えることを受け26日、創設地の佐古配水場で地元小学生による金管バンドの演奏が披露されました。これは日常生活に欠かせない水道を次の100年も市民に安心して届けようと徳島市水道局が企画しました。徳島市の水道事業の創設地のひとつ佐古配水場で行われた記念演奏会では地元、佐古小学校の金管バンド部の45人が日頃鍛えた腕前を披露しました。会場には約150人の観客が訪れ子どもたちに惜し