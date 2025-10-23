ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ポケモンクリアした」投稿に驚きの声 大森元貴 Mrs. GREEN APPLE ポケモン GREE スポニチアネックス Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ポケモンクリアした」投稿に驚きの声 2025年10月23日 17時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が23日にXで「ポケモンクリアした」と綴った 16日発売の「Pokemon LEGENDS Z-A」のクリアを指しているとみられる 投稿には「早すぎw」「そんな時間がどこに」などと驚きの声が集まっていた ◆Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が「ポケモンクリア」を報告ポケモンクリアした— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) October 23, 2025 記事を読む おすすめ記事 新垣結衣、相次ぐCM“卒業”と夫・星野源の「うんざりでした」発言でファンがやきもきする“夫婦で隠居”説 2025年10月22日 19時30分 バレーボール男子・高橋藍、自身巡る報道で謝罪「お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」【報告全文】 2025年10月23日 11時4分 通学途中の女子児童にわいせつ行為か 29歳男逮捕 神奈川・横浜市 2025年10月23日 10時47分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分