赤色灯自宅で妻を殺害したとして、千葉県警船橋署は21日までに、殺人の疑いで同県船橋市、無職菱木昭容疑者（77）を逮捕した。署によると「感情のままに妻の首をネクタイで絞めて殺してしまった」と容疑を認め、「言うことを聞いてくれず、自分を否定するのでカッとなってしまった」と供述している。逮捕容疑は19〜20日ごろ、団地の一室で2人暮らしだった妻の文江さん（78）を殺害した疑い。20日午前8時40分ごろ、息子から「