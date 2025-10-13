トヨタ自動車は１３日、最高級車「センチュリー」を独立したブランドとして展開すると発表した。高級車ブランド「レクサス」より上の最上位に位置づける。現行のセダンとスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の２モデルに加えて、新たにクーペを開発中だという。１３日に公開した自社メディアの番組で明らかにした。今月下旬から東京都内で開かれる「ジャパンモビリティショー」に、センチュリーのオレンジ色クーペの試作車を出展する