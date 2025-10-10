9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男児から性暴力を受けたことが原因のPTSD（心的外傷後ストレス障害）に苦しんでいる23歳の男性がいる。昨年まで被害を知らずに一緒に暮らしてきた母親はショックを受け、自分も精神を病んでしまった。（全3回の第3回）第2回【「無理やりトイレに連れ込まれて10分以上激痛が…」 9歳の頃“2つ年上の男の子”から受けた「性暴力」から23歳男性が今も立ち直れない理由】からの続き＊