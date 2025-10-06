入手困難といわれるほど大人気の大分県佐伯市宇目の名物「唄げんか焼き」の販売が今年も始まり、多くの人が季節限定の味を求めて訪れています。 【写真を見る】大粒の栗がそのまま、秋限定の絶品スイーツ「唄げんか焼き」販売開始大分・佐伯市 「唄げんか焼き」は、道の駅宇目の直売所で秋限定商品として販売されている栗あん入りの回転焼きで。あんには地元、佐伯市宇目で収穫されたの栗を使用。大粒の栗がそのまま入