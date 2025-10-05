12À±ºÂÀê¤¤¤òËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ªº£Æü¤Î±¿Àª¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥é¥Ã¥­¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢1Æü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡¡Ú7°Ì¡Û²µ½÷ºÂÁí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¶ì¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¡Ö¼Â¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¼«¿®¤âÍ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½Äê¤ò·è¤á¤¹¤®¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Îµ¤Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹Èë·í¡£¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤È¡»¡£Îø°¦±¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë