大分県宇佐市の水路で29日夕方、高齢とみられる男性の遺体が見つかり、警察が身元の特定と死因の確認を進めています。 【写真を見る】水路に男性の遺体みつかる死後長時間が経過か警察が身元の特定急ぐ大分 29日午後5時半ごろ、宇佐市の伊呂波川近くの水路で、通行人から「人が浮いている」と警察に通報がありました。 警察と消防が、うつぶせの状態で浮いていた男性を引き上げましたが、その場で死亡が確認されました。