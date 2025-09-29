モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が27日、自身のインスタグラムを更新し、ドレス姿を公開した。“みちょぱ”こと池田美優みちょぱは「地元の友達の結婚式みんなで服の色決めてあたしはオレンジに会場からドレスコードから何から何までらしさ全開で幸すぎたよ〜」というコメントを添えて、ボディラインが際立つタイトドレスを身にまとった写真を複数アップした。この投稿に、「人魚姫みたい」「人魚姫 素敵すぎる