大手ファミリーレストラン「ガスト」の店舗で、フェア商品の100グラムビーフステーキを注文したところ、広告の写真と違っていたとの指摘がX上の一部で出ている。広告では、ステーキのカット部分が6枚あったが、投稿の写真では、半分ぐらいに見えるケースもあった。なぜこんな違いが生じてしまったのだろうか。広告ではカット6枚だが、実際は半分に見えた？広告写真では、赤身の入ったステーキのカット部分6枚が、鉄板の上に所狭し