９月24日の下旬から10月１日にかけて大阪で行なわれるU-17日本代表候補の国内トレーニングキャンプ。発表されたメンバーに、興國高の３年生MF樺山文代志の名前はなかった。この発表の前日の23日、樺山はプリンスリーグ関西１部・第14節の東山戦に臨んでいた。前節の近江戦から中２日の連戦だったこともあり、樺山ら主軸数人はベンチスタートとなった。が、１−１で迎えた後半のスタートから一気に彼を含む４人が投入されると、