9月25日（木）〜10月7日（火）に開催される『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』。参加ライセンシーが発表。前回に続き、参加クリエイターのソフビ作品の画像も入手！ 販売方法も発表された。『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』は、2025年で放送から50周年を迎えた『秘密戦隊ゴレンジャー』を祝うイベント。作中で秘密基地へとつながるスナックゴンがあった街・新宿の京王百貨店で開催