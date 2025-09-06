ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > MEGUMIが意外な告白「自分が死ぬ時のことは結構決めてます」 MEGUMI エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス MEGUMIが意外な告白「自分が死ぬ時のことは結構決めてます」 2025年9月6日 11時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと MEGUMIが5日配信のABEMAの番組で、自身の「死後」について語った 生前整理の話題になり「自分が死ぬ時のことは結構決めてます」と告白 「保険とかも入り直して」「セレクトがあるんですよ、お棺も」などと話した 記事を読む おすすめ記事 三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】 2025年9月6日 1時24分 死亡事例もある「チャーハン症候群」とは？ 加熱しても危険なセレウス菌食中毒の対策法 2025年9月1日 20時45分 「絶対に美談にしないで」横山裕が涙の完走、募金も7億超えの大団円も…やまぬ『24時間テレビ』マラソン企画の“存在意義”を問う声 2025年9月5日 19時30分 井川遥、氷河期世代の「ほんのり就職」エピ披露で「別の人が犠牲に」物議を醸した“かなりヤバい告白” 2025年9月5日 17時30分 芦田愛菜 現在の姿に衝撃広がる「どうしたの」「時の流れ…」大学進学から２年「めっちゃ綺麗すぎん？」 2025年9月6日 5時22分