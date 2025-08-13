「全国高校野球選手権・２回戦、創成館１−０神村学園」（１３日、甲子園球場）創成館の奥田修史校長がＮＨＫ中継のアルプスリポートに登場。その独特なたたずまいにネットが沸き返った。四回終了後、三塁アルプスで応援していた奥田校長にカメラが向けられた。ユニホームの背中部分には「校長」と記され、「前回は吹奏楽部がこれなくて。きょうは創成館サウンドを思う存分、甲子園で演奏してもらいたいと思います」と紹介し