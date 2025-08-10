¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿2,600Ëç¤Î»³³Ù²èÁü¤«¤é¡¢10¥«·î´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òAI¤¬ÆÃÄê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢»³³Ùµß½õÂâ¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤ÊÁÜº÷µ»½Ñ¤¬¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Î°äÂÎÈ¯¸«¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£