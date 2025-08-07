6日、広島への原爆投下から80年となったことを受けドイツ・ベルリンの公園で開かれた追悼式典（共同）【ベルリン共同】広島への原爆投下から80年となった6日、ドイツの首都ベルリンの公園で市民ら約150人が集まり追悼式典を開いた。世界約100カ国の硬貨を溶かして日本で鋳造され、1989年に設置された「平和の鐘」を鳴らし犠牲者に祈りをささげた。式典では被爆4世で広島市の高校3年、西村瑛公さん（17）が演説。被爆者の曽祖母