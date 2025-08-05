5日のカージナルス戦は佐々木のボブルヘッドデー【MLB】カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手の自身初となるボブルヘッドに注目が集まっている。お披露目された“お宝グッズ”を見たファンからは「似てますね」「現地の人達が羨ましい」などのコメントが飛び交っている。4日（日本時間5日）、本拠地で行われたカージナルス戦は佐々木にとって初のボブルヘッドデー。佐々木の