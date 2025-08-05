全日本選手権で準Vの愛知木曽川ポニー…選手に寄り添う那須聡監督の指導7月18日から23日まで開催された、中学硬式野球ポニーリーグの全国大会「マルハングループインビテーション 大倉カップ第51回全日本選手権大会」で、準優勝に輝いたのが「愛知木曽川ポニー」（愛知・一宮市）だ。リトルシニアから2021年シーズン秋にポニーに移籍し、翌2022年から4年連続で全日本選手権に出場。頂点まであと一歩に迫った。23日に行われた高