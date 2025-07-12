夏の甲子園出場をかけた全国高校野球選手権徳島県大会が12日、開幕し、球児たちの熱い戦いが始まりました。第107回全国高校野球選手権徳島県大会は、12日、徳島市のむつみスタジアムで開幕しました。開会式では、出場28校の選手たちが力強く入場行進をしました。このあと去年の優勝校・鳴門渦潮高校の長嶋颯斗キャプテンが優勝旗を返還し、徳島商業高校の岡本歩樹キャプテンが選手宣誓を行いました。●音徳島商業高校岡本歩樹 主将