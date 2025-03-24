¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³ ¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¡¦¿´ÉÔÁ´¤Ë¤âµ¯°øFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó

¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³ ¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¡¦¿´ÉÔÁ´¤Ë¤âµ¯°ø

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î²áµî30Ç¯¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò²òÀÏ¤·¤¿
  • Ç¾Â´Ãæ¤äµõ·ìÀ­¿´¼À´µ¤¬Âç¤­¤¯¸º¾¯¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬2021Ç¯¤Î»à°øÂè1°Ì¤Ë
  • Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¤ä¿´ÉÔÁ´¡¢Ï·¿ê¤Ê¤É¤âÇ§ÃÎ¾É¤¬»à°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • Åìµþ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ú¼Ì¿¿¡§Full-Count¡¿¹ÓÀîÍ´»Ë¡Û
    ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼êºÊ¤ÎÅìµþD´ÑÀï¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¡¡¤ï¤º¤«500±ß¤Î¸ÂÄêÉÊ¤ËÆüËÜ¿Í¶¦´¶ 2025Ç¯3·î23Æü 6»þ43Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡È¤ªº×¤êÃË¡É¥­¥±¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç´¶¼Õ¡¡µ­Ç°¼Ì¿¿¤òÂçÎÌÅê¹Æ 2025Ç¯3·î21Æü 10»þ8Ê¬
  • ¡Êº¸¤«¤é¡ËÅÏÊÕ¸¬¡¢¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ÅÏÊÕ¸¬¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ÈHR¤ÇÂç³èÌö¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥­¥±¡¢¥â¥Ç¥ëºÊ¡õ°¦Ì¼¤È¤ÎÆüËÜ¤Î»×¤¤½ÐÅê¹Æ¡Ö²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡× 2025Ç¯3·î21Æü 11»þ54Ê¬
  • ¥«¥Ö¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ú¼Ì¿¿¡§Getty Images¡Û
    ÆüËÜ¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¡×¡¡ÏÂÊ¸²½¤Ë¶Ã¤­¡ÄÈþ¿ÍºÊ¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ×¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤·¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡× 2025Ç¯3·î17Æü 20»þ16Ê¬
  • ¥É·³ÀìÂ°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿üþÆüËÜ¤ÎÌ£üþ¤Î¿ô¡¹¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï100ÅÀ¤À¤ï¡×
    ¥É·³ÀìÂ°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿üþÆüËÜ¤ÎÌ£üþ¤Î¿ô¡¹¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï100ÅÀ¤À¤ï¡× 2025Ç¯3·î18Æü 12»þ33Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¥é¥Ö¥Û ÂÔ¹ç¼¼¤ÇÅ¥¿ì³ØÀ¸¤¬¹Ô°Ù
    2. 2. Á°Ãû¤â? ¤¹¤º¤È»³ºê¸­¿Í¤¬ÇË¶É¤«
    3. 3. Ç¥ÉØÀÚ¤êÎö¤­¡Ö»Ë¾åºÇ°­¤Î»ö·ï¡×
    4. 4. »ùÆ¸4¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼Ö 1¿Í¿´ÇÙÄä»ß
    5. 5. ³ÊÉÕ¤±¤Ç¹ß³Ê¡Äº´¡¹ÌÚ´õ¤Ë¿ÉíåÀ¼
    6. 6. ºæÀµ¾Ï Ì¼¤Ø¤Î»Ù±çµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿
    7. 7. PL³Ø±à ¼õ¸³¼Ô¤Ï²áµîºÇÄã¤Î2¿Í
    8. 8. ¡ÖAI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¿¦¶È¡×Í½ÁÛÂç³°¤ì
    9. 9. ¥Ò¥í¥ß¤ò´³¤·¤¿? ÂçÊªÈ¯¸À¤ËÁûÁ³
    10. 10. ÉÍ¾¾¤Î»ö¸Î ¿´ÇÙÄä»ß¤Î½÷»ù»àË´
    1. 11. 59ºÐÃÏÊý¸øÌ³°÷ Ï·¸åÇË»º¤Ë¶¼¤¨
    2. 12. ±§Â¿ÅÄ¤¬Ãþ°¦ »ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤ËÁûÁ³
    3. 13. ¥Í¥º¥ßº®Æþ¤Î¤¹¤­²È¤¬Ã×Ì¿Åª¥ß¥¹
    4. 14. Èï³²³Û100²¯ ¤Þ¤ë¤Ç¥ä¥¯¥¶¤Î½¸²ñ
    5. 15. ÅÅ¼Ö¤ÇÁ°¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¼ÙËâ¤« ÊªµÄ
    6. 16. ÉÔÎÑÌ©²ñ¤â¡Äºä°æ¿¿µª¤ÎÇÈÍð¿ÍÀ¸
    7. 17. Ã¦À¶½ã? ¤Î¤ó¤¬¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê»Ñ
    8. 18. º´¡¹ÌÚ´õ¤¬ÅÏÉô·ú¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥ï¥±
    9. 19. ¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤é Ë¬Æü¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ
    10. 20. ¤Ä¤ó¤¯ ºÊ¤È¤Î´é½Ð¤·2SHOT¤ËÈ¿¶Á
    1. 1. Ç¥ÉØÀÚ¤êÎö¤­¡Ö»Ë¾åºÇ°­¤Î»ö·ï¡×
    2. 2. »ùÆ¸4¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼Ö 1¿Í¿´ÇÙÄä»ß
    3. 3. ¡ÖAI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¿¦¶È¡×Í½ÁÛÂç³°¤ì
    4. 4. ÉÍ¾¾¤Î»ö¸Î ¿´ÇÙÄä»ß¤Î½÷»ù»àË´
    5. 5. Èï³²³Û100²¯ ¤Þ¤ë¤Ç¥ä¥¯¥¶¤Î½¸²ñ
    6. 6. ÆüËÜ¤ÎÃ¦ÌÓ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¡×
    7. 7. âÃ»Ò¤µ¤ó ¤´²ûÇ¥¤Ç¤â¸øÉ½¤Ê¤·¤«
    8. 8. ÂÐÇÏ¤Î¿À¼Ò¤Ç¡Ö½ÅÂç¤ÊÉÔ·É¹Ô°Ù¡×
    9. 9. ²¿ÍÍ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥ÎÅê¹Æ±ê¾å
    10. 10. Ãæ¹ñµÒ¤¬1¿ÍÍ½Ìó¤Ç6¿ÍÂÚºß Å¿Ëö
    1. 11. ¥Ù¥Ã¥Ä·ò¹¯¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×
    2. 12. Ç¥ÉØ¤ÎÊ¢ÀÚ¤êÎö¤­ Ãæ¤«¤é¼õÏÃ´ï
    3. 13. ¥Û¥¹¥Ô¥¹ºÇÂç¼ê ÉÔÀµ¤¬¾ïÂÖ²½¤«
    4. 14. ÉÍ¾¾¤Î»ö¸Î¡ÖÁ°ÎØ¤Ë½÷»ù¤¬...¡×
    5. 15. ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¿ÍÍè¤º Ì¡²è²È¤¬ÈáÌÄ
    6. 16. »°½Å¤Î¥Ð¥¹»ö¸Î ±¿Å¾¼ê¤ÏÉÂ»à
    7. 17. ºÇ¹âµé½»Âð³¹¤ËÃæ¹ñÉÙÍµÁØ¡ÄÉÔ°Â
    8. 18. 15ºÐ¤ËÌ¼¤¬»É»¦¤µ¤ì¡ÄÈ½·è¤ËÊ°¤ê
    9. 19. ÉÍ¾¾»ö¸Î »àË´½÷»ù¤Ï¼Ö¤Î²¼Éß¤­
    10. 20. Ìë¹Ô¥Ð¥¹»ö¸Î ¶ÐÌ³Á°¤Ë9»þ´ÖµÙ·Æ
    1. 1. ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î±¿±Ä¤ÎÀ¼ÌÀÊªµÄ
    2. 2. ÍÆ»Ñ°Ê³°¤Ç¼þ°Ï¤¬Ï·¤¤´¶¤¸¤ë¾ì½ê
    3. 3. Í­Ì¾²Î¼ê¤ËÊ¢Î©¤Ã¤¿ ¾×·â¤Î¸½¾ì
    4. 4. Î©·û¤ÎÃüÍî ¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï?
    5. 5. ¿À¼ÒX¤¬AI²èÁüºÎÍÑ¡Ö¼ºË¾¡×±ê¾å
    6. 6. µëÍ¿Áý¸«Ä¾¤· ¸øÌ³°÷ÉÔÂ­¤ÇÄó¸À
    7. 7. ¡Ö°ä´¸¡×ÀÐÇË»á¤ÎÌÌ²ñ¤á¤°¤ê¹³µÄ
    8. 8. À¯¼£·ÏÆ°²è¤¬Î®¹Ô Ç¯¼ý3000Ëü¤â
    9. 9. ¹âÎð¼Ô¤ÏATMÁ°¤ÇÄÌÏÃ¶Ø»ß¤Ë Âçºå
    10. 10. À®ÅÄ»á¤Î¡ÖÀú¤ê¡×¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¾Ð´é
    1. 11. ¤¹¤­²È ÇÄ°®¤â¸øÉ½¤Ï¡Ö2¥«·î¸å¡×
    2. 12. Ì£Á¹½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¡Ö¤¹¤­²È¡×¤¬¼Õºá
    3. 13. ¡ÖÌÂÏÇ³Ý¤±¤ë¤À¤±¡×»£¤êÅ´¤Ë»ýÏÀ
    4. 14. ÀÊ¾ù¤ì ÅÅ¼Ö¤ÇÎ×·î½÷À­¤òÅÜÌÄ¤ë
    5. 15. °ËÅìËüÇîÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷
    6. 16. Å·²¼¤êÅ·¹ñ Ê¼¸ËºâÀ¯¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ
    7. 17. ¥Ñ¥ï¥Ï¥é&ÆÇÊì¤ÎÉÔÎÑ ¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾É
    8. 18. 10Ç¯Ê¬¤Î¡ÖÉ÷Â¯¥á¥â¡×É×¤ËºÊÅÜ¤ê
    9. 19. 32ºÐº¹º§ 63ºÐºÊ¤ËÌë¤ÎÀ¸³è¿´ÇÛ
    10. 20. ÀÐÇË»á È÷ÃßÊÆ¤òÄÉ²ÃÊü½Ð¤â¸¡Æ¤
    1. 1. ¼«Âð¤ÇÆÍÁ³»àË´ ë¾Êó¥Ç¥Þ¤ËÅÜ¤ê
    2. 2. ¶ØÃÇ¤ÎÌ£¿©¤Ù¤Æ½è·º¤ÎËÌÄ«Á¯ÃËÀ­
    3. 3. ¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¿·Ç¯½Ë¤¦¹Ô»ö¤Ç¡ÄÁûÁ³
    4. 4. ÊÆ Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤âÇÈÌæ
    5. 5. ´Ú¹ñ¿Í3¿Í ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ
    6. 6. ¥É·³¤Ë¶á´ó¤ë¤Ê ÊÆ¥»¥ì¥Ö¤ËÈãÈ½
    7. 7. ¥Ú¥Ã¥ÈÅë¾èÉÔ²Ä¢ª¸¤¤ò¶õ¹Á¤Ç»¦³²
    8. 8. ¥É¥Ð¥¤¤ÇÉÔÌÀ¤Î½÷À­ Ï©¾å¤Ç½Å½ý
    9. 9. Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÅÚ¡×¤¬¹â³ÛÅ¾Çä
    10. 10. ¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÇòÀãÉ±¡×¿¶¤ë¤ï¤º ÊªµÄ
    1. 11. ¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼ýÆþ0 ÇÈÌæ
    2. 12. 8Æü´Ö¤Î¤Ï¤º¤¬9¥«·î¤â±§Ãè¤Ë
    3. 13. ¿À¼Ò½Ð¶Ø¤Ï2²óÌÜ ´Ú¥á¥Ç¥£¥¢È¿±þ
    4. 14. 15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÚÀ±¤Î¡Ö´Ä¡×¤¬¾Ã¼º
    5. 15. 60Âå¤ÎBLACKPINK ¶Ã°Û¤ÎÈþµÓÈäÏª
    6. 16. ¿å¸¶Èï¹ð¤Î»Ñ¤Ê¤· ½ÐÆ¬´ü¸ÂÇ÷¤ë
    7. 17. ¡Ö¿¯Î¬Åª³°Íè¼ï¡×±Ñ¤ÇÃÝ¤òÌäÂê»ë
    8. 18. È¿¥È¥é¥ó¥×? ²¤½£¤ÇÊÆ¹ñÎ¹¹ÔÎ¥¤ì
    9. 19. ´Ú É¾²Á¾å¤²¤è¤¦¤ÈÂç³Ø¤¬ÉÔ¾Í»ö
    10. 20. ÌµÎÁ¥É¥ê¥ó¥¯ÁÀ¤¤¤Çµ¶µáº§ ¹ðÇò
    1. 1. 59ºÐÃÏÊý¸øÌ³°÷ Ï·¸åÇË»º¤Ë¶¼¤¨
    2. 2. ¥Í¥º¥ßº®Æþ¤Î¤¹¤­²È¤¬Ã×Ì¿Åª¥ß¥¹
    3. 3. ¥µ¥È¥¦¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó °ìÉô½ªÇä
    4. 4. Âçºî±Ç²è¤Î¼Â¼ÌÇòÀãÉ± Âç¥³¥±¤«
    5. 5. ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö·îµë32Ëü±ß¡×¤ÏÂ¿¤¤?
    6. 6. »ñ»º1²¯¤Ç¤âFIRE¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ
    7. 7. ¡Ö¥È¥è¥¿¼°¡×Æ³Æþ¤·¤¿ANA¤Î·ë²Ì
    8. 8. ¤Ä¤¤¤ËÀÐÇË¤ª¤í¤·¾§¤¨¤ëµÄ°÷¸½¤ë
    9. 9. ¡Ö5Ç¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥³¥á¡×ÃíÊ¸»¦Åþ
    10. 10. ¥¯¥ì¥«½ðÌ¾Íó¤ËÌ¤µ­Æþ °ãÈ¿¶²¤ì
    1. 11. ¥¢¥·¥¢¥Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë ANAÍøÍÑ¼Ôº¤ÏÇ
    2. 12. ¥¹¥¿¥Ð ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ
    3. 13. ÆÈ¿È¤¬Â»¤¹¤ëÀ©ÅÙ ÀÇ¶â½ä¤êÊ¶µê
    4. 14. ¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö´í¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤È¤Ï
    5. 15. ·î¼ý70ËüÃËÀ­ ¿³ººÍî¤Á¤ËÌÔ¹³µÄ
    6. 16. Â©»Ò¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê Â£Í¿ÀÇ¿½¹ð¤Ï?
    7. 17. 1Æü¤Î¿©Èñ¤Ï¡ÄÇ¯¶âÀ¸³è¤Î¸½¼Â
    8. 18. ¼Â¤Ï50ÂåÃËÀ­¤ËÂ¿¤¤? ¸ÉÆÈ»àÌäÂê
    9. 19. ¡Ö¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡×½ÐÅ¹¤òÁË¤à¸í»»
    10. 20. ¡Ö°ËÆ¦¡×¤ä¡ÖÇ®³¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Äµ¤·Ú¤Ë¡È²¹ÀôÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖÀÅ²¬¤Î²¹Íá»ÜÀß¡×¥È¥Ã¥×3¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û
    1. 1. ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤¬Â©¿á¤­ÊÖ¤¹?
    2. 2. 25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡ª ¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖËâË¡¤Îi¤é¤ó¤É¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤¬3·î31Æü21»þ¤Ë·èÄê
    3. 3. Amazon¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬40%OFF¤Ë
    4. 4. ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯UP ÊØÍø¥Ä¡¼¥ë
    5. 5. ¥Æ¥¹¥é¼Ö¡Ö8²óÌÜ¡×¥ê¥³¡¼¥ëÈ¯É½
    6. 6. ¥³¥¹¥Ñ¤¬Ì¥ÎÏ Amazon¸ÂÄê¥ß¥ËPC
    7. 7. ÏÃÂêºî¤â KindleËÜ¤¬ºÇÂç70%OFF
    8. 8. ¥°¥°¤ë¤È²ÖÊ´¾ðÊó¤ï¤«¤ë ¿·µ¡Ç½
    9. 9. ½Õ´¶¤¸¤ë¿·¿§ TIMEX¤ÎÌ¾ºîÏÓ»þ·×
    10. 10. Google½ãÀµ¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 10¡×¤ÎTensor G5¥Á¥Ã¥×¤ÇGoogle¤ÏSamsung¤ÎÀß·×¤«¤éÃ¦µÑ¡¢ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
    1. 11. 3·î31Æü¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¡Ê½ðÌ¾¡ËÇ§¾Ú¡×¤¬ÇÑ»ß
    2. 12. X ¥È¥ë¥³È¿ÂÎÀ©ÇÉ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß
    3. 13. ¥Þ¥¹¥¯¤¬Ç¯²ì¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¤ªÀµ·îÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï
    4. 14. 1Ëü5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖOSCAL PILOT 1¡×¤¬Amazon¤Ç3·î30Æü¤Þ¤Ç¥»¡¼¥ë¡ªÄÌ¾ï3Ëü9900±ß¤¬33¡óOFF¤Ç2Ëü6900±ß¡ÚPR¡Û
    5. 15. NVIDIA¡¢¡Ö¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¡×´ë¶È¤òÇã¼ý¡£AI¶È³¦¤Î¸þ¤«¤¦Àè
    6. 16. ·Ú¤¤¡¢Çö¤¤¡¢¤è¤¯¼Ì¤ë¡£3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖXiaomi 15¡×
    7. 17. 20Âå¤Î»ØÌ¾Çã¤¤¤âÁý²Ã¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÎÇä¤ì¶Ú - ¸ÅÅÄÍº²ð¤Î²ÈÅÅ¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®
    8. 18. ÀßÄêÉ¬¿Ü ºÒ³²»þ¤ÎiPhone³èÍÑ½Ñ
    9. 19. Å¾Çä¥ä¡¼¤è¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¡Ö¥ª¥á¥¬ ¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤¬ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤Ë
    10. 20. Google¤¬Google¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó(°ÜÆ°ÍúÎò)¥Ç¡¼¥¿¤ò¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë
    1. 1. PL³Ø±à ¼õ¸³¼Ô¤Ï²áµîºÇÄã¤Î2¿Í
    2. 2. ´ÓÏ½¤¬¡Ä²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â
    3. 3. ¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤é Ë¬Æü¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ
    4. 4. ¥¹¥±¥Ü¡¼¤·¤¿¤¤»ùÆ¸ÄÄ¾ð À°È÷¤Ø
    5. 5. FIFA¥é¥ó¥¯152°Ì ¤¹¤´¤¤°Î¶ÈÇ÷¤ë
    6. 6. ¥Ù¥Ã¥Ä Åìµþ¤Ç2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÅÀÅ©
    7. 7. ÉðÂºÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º 1¥é¥¦¥ó¥ÉKO
    8. 8. ¥Ù¥Ã¥Ä·ã¤ä¤» ¿©»ö¤¹¤é¤Ç¤­¤Ê¤¤
    9. 9. ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó ¾Î»¿Â³½Ð¤ÎÂ£¤êÊª
    10. 10. ÅìµþD¥°¥ë¥á¤Ë¾×·â ÊÆ¤è¤êÃÇÁ³¾å
    1. 11. ÂçÃ«¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ï°ì¤Îµ»½Ñ
    2. 12. ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦²¤½£5¥Á¡¼¥à¤È¤Ï
    3. 13. ÂçÃ«¤âÀä»¿¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¤ÎÆÃµ»
    4. 14. ¹ß³Ê´íµ¡? ´Ú¹ñ¤Î°ïºà¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
    5. 15. ¥É·³CY¾Þº¸ÏÓ ÆüËÜ¤Ç³¹Êâ¤­¾×·â
    6. 16. Æ£Àîºå¿À ³«ËëÁ°¤Ë¸½¾ì¥Ô¥ê¤Ä¤¯
    7. 17. ÆüËÜ¤Ç¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿ MLBµ­¼Ô¤¬¸å²ù
    8. 18. Æ®è½²¦»á ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¶ì¸À
    9. 19. µ×ÊÝ·ú±Ñ Ä¹Í§¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¤â±þÀï
    10. 20. ¥ë¡¼¥ë¼é¤ë¤âÈóÆñ ³ÊÆ®²È¤¬¹³µÄ
    1. 1. Á°Ãû¤â? ¤¹¤º¤È»³ºê¸­¿Í¤¬ÇË¶É¤«
    2. 2. ³ÊÉÕ¤±¤Ç¹ß³Ê¡Äº´¡¹ÌÚ´õ¤Ë¿ÉíåÀ¼
    3. 3. ºæÀµ¾Ï Ì¼¤Ø¤Î»Ù±çµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿
    4. 4. ¥Ò¥í¥ß¤ò´³¤·¤¿? ÂçÊªÈ¯¸À¤ËÁûÁ³
    5. 5. ±§Â¿ÅÄ¤¬Ãþ°¦ »ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤ËÁûÁ³
    6. 6. ÅÅ¼Ö¤ÇÁ°¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¼ÙËâ¤« ÊªµÄ
    7. 7. º´¡¹ÌÚ´õ¤¬ÅÏÉô·ú¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥ï¥±
    8. 8. ÉÔÎÑÌ©²ñ¤â¡Äºä°æ¿¿µª¤ÎÇÈÍð¿ÍÀ¸
    9. 9. Ã¦À¶½ã? ¤Î¤ó¤¬¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê»Ñ
    10. 10. ¤Ä¤ó¤¯ ºÊ¤È¤Î´é½Ð¤·2SHOT¤ËÈ¿¶Á
    1. 11. ºÇ½ª²ó¤¨¤°¤¹¤®¡ÄÆüÍË·à¾ì¤ËÈ¿¶Á
    2. 12. ¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º èßºØ¤«¤é¶ì¸À
    3. 13. ¥Õ¥¸¤Î¿·¤¿¤ÊÇúÃÆ? ·ÃÈæ¼÷°û¤ß²ñ
    4. 14. ¥Ê¥¹D¤Î½èÊ¬ ¥Æ¥ìÄ«¤¬¸«¤»¤·¤á¤«
    5. 15. Í­µÈ ¥í¡¼¥é¤ÎÍ¶¤¤ÃÇ¤ê°ÂÅÈ¤ÎÌõ
    6. 16. À¾ÌîÎ¼×¢ Âç±ê¾å¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¸ÀµÚ
    7. 17. ¤¢¤Î ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¡Ö»ä¤«ÁÆÉÊ¡×
    8. 18. ³ÊÉÕ¤± ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¸ÀÆ°¤Ë·ù°­´¶
    9. 19. ºæÀµ¾Ï¤òÄËÎõÈãÈ½? ·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°
    10. 20. ²ÃÆ£Ãã¤«¤é¹âµéÉÊ ººÄê³Û¤Ë¤¢Á³
    1. 1. ¸å¤«¤éÇúÈ¯ 32ºÐ½÷À­¤Î´ª°ã¤¤
    2. 2. É×¤Î¥¯¥ì¥«»È¤¨¤Ì ÀßÄêÃÎ¤ê¶ÃØ³
    3. 3. SM¹¥¤­¤ÎÉ× ºÊ¤ËÅÜ¤é¤ì¶½Ê³µ¤Ì£
    4. 4. ¡ÖËü¿Í¼õ¤±¡×40¡¦50Âå¤ÎGU¥³¡¼¥Ç
    5. 5. ÊÌµïÉ×¤Ë½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Æü
    6. 6. ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤ÆÎ¥º§¤·¤¿ÃËÀ­¤Î¸å²ù
    7. 7. ¾¡¼ê¤Ë²ñ·×¤¹¤ë¡ÄÃÎ¿Í¤Ë¥É¥ó°ú¤­
    8. 8. ¿·ºî¡ÖÍá¤Ó¤ë¤À¤±¡×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
    9. 9. UNIQLO¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼÷Ì¿¤¬È½ÌÀ
    10. 10. Éâµ¤Áê¼ê¤òÍ¥Àè Ì¼¸«¼Î¤Æ¤¿É×
    1. 11. É×¤ÎÀ­³Ê¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
    2. 12. ¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç2ºÐ¤¬¡ÖÌ¿¤Î´íµ¡¡×?
    3. 13. ¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Þ¥Þ¤Î10Ç¯¸å
    4. 14. ¡Ö°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¡×ÃËÀ­¤ÎËÜ²»9Áª
    5. 15. ¿©»öÃæ¤Ë¥ä¥ß¡¼ 3ºÐ¤Î¶Ã¤­È¯¸À
    6. 16. Í§Ã£¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
    7. 17. ÃÇ¿©ÂÎ¸³ ÀäÉÔÄ´Â³¤­¤Î4ÆüÌÜ
    8. 18. ¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¥±¡¼¥­¤¬ÂçÅö¤¿¤ê
    9. 19. ÈþÍÆÄÌ¤Î¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯
    10. 20. ¾å»Ê¤ËÕ»¤Ó¤ë¼Ò°÷¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÍò
    x