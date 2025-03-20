3月19日、芳根京子が4月期のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』で主演を務めることが発表された。今作の放送枠は、芳根にとって思い入れがあるようだ。昭和11年を舞台にした同作は“交際ゼロ日婚”からスタートする新婚夫婦の甘酸っぱい日常を描いたラブコメディだ。「携帯もない時代に生きる恋愛に不慣れな男女2人が、時にすれ違いつつ、何気ない日常から距離を縮めていくストーリーです。芳根さんは突然、父親