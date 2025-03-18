2025年1月9日（木）より放送が開始されたTVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』第11話のあらすじと先行場面カットが到着した。『悪役令嬢転生おじさん』の原作は上山道郎、『月刊ヤングキングアワ−ズ GH』（少年画報社）で刊行中の同名漫画。おじさん×異世界転生×悪役令嬢のほのぼのコメディだ。物語は52歳の真面目な公務員、屯田林憲三郎が交通事故に遭い、乙女ゲーム「マジカル学園ラブ＆ビースト」の世界に転生するところから始