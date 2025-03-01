1日午後2時45分ごろ、静岡県伊東市の「伊東サンライズマリーナ」沖で「プレジャーボートに子どものみが乗っているように見える」と、マリーナ従業員から下田海上保安部伊東事務室に連絡があった。海保が監視取締艇を出して確認したところ、ボートには神奈川県大磯町の小学生男児（8）が1人で乗っていた。40代の父親が行方不明となっており、海保が捜索している。同保安部によると、親子は午前8時過ぎに釣りのため出港し、終え