「犬のウンチはトイレに流したらダメなの？」という疑問がSNS上で話題に。【写真】パレットの絵の具、水で洗って流して大丈夫なのか「流しても良い」「流したら詰まった」などさまざまな意見が寄せられていますが、いったいどちらが正解なのでしょうか。「犬のフンをトイレで、何十年と流してますが大丈夫です」「中型犬のフンを流しているけど詰まったことはない」という人もいれば、「人間の便とは成分が違うので、フンが固まっ