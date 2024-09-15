エンドロールで登場した木村拓哉（右）と、それを見て驚いた稲垣吾郎9月14日、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人が、音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）の2時間スペシャルに出演した。2016年のSMAP解散後、3人で音楽番組に出るのは初めてのことだ。「3人で歌うスポーツ応援ソング『雨あがりのステップ』、草磲さんと香取さんのユニット曲『眩しい未来』、稲垣さんのソロ曲『SEASONS』と、3曲を披露しました。SMA