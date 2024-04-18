すい臓がんであることを公表し、現在闘病中の経済アナリスト森永卓郎氏（６６）が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「垣花正あなたとハッピー！」に出演し、著名人になりすました詐欺広告について語った。ＳＮＳではびこる詐欺広告については、前澤友作氏や堀江貴文氏が被害を訴えている。前澤氏は、広告を掲載するフェイスブックやインスタグラムを運営するメタ社を提訴する準備を進めていることを明かした。ただ堀江氏や