タレント・ベッキー（40）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現在出演しているテレビ東京ドラマ「君が獣になる前に」（金曜深夜0・12）の撮影の移動中に、移動車が故障したと報告した。「地方に移動中、移動車故障」と報告したベッキー。「警告音を出しながら、1番左の車線で完全にストップ」と状況を説明した。「すぐに駆けつけてくれた救助隊のみなさんが手押しで路肩に。私は生まれて初めて発煙筒つけました」と、