東京都内の会社が運営する二つの私立保育園が、育児に役立つとして子どもに遺伝子検査を受けさせるよう保護者に呼び掛け、3割が応じていたことが判明した。こうした検査は科学的根拠が薄い上、子どもの将来に影響を及ぼす可能性があり、専門家から疑問の声が上がっている。【写真】4歳に遺伝子検査したら…「おすすめのお仕事客室乗務員」保育園運営会社の社長によると、遺伝子検査は運動や勉強の才能、知能指数（IQ）、病気