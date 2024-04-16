韓国で旅客船セウォル号が沈没した事故から10年となる16日、追悼式典が行われました。2014年4月に起きたセウォル号沈没事故では修学旅行中の高校生ら299人が死亡、5人が今も行方不明のままです。発生から10年となる今月16日、韓国では各地で追悼行事が行われました。生徒らの高校があるソウル近郊の安山（アンサン）市では、遺族らが「忘れずに記憶してほしい」と思いを述べるとともに政府に対し、事故原因の究明を求めま