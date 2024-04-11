ソウル聯合ニュース】韓国の韓悳洙（ハン・ドクス）首相が１１日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に口頭で辞意を伝えた。大統領室高官が同日、記者団に対し明らかにした。また、国家安保室を除く首席秘書官級以上の大統領室高官も全員辞意を表明した。李官燮（イ・グァンソプ）大統領秘書室長、成太胤（ソン・テユン）政策室長、李度運（イ・ドウン）広報首席秘書官、ハン・オソプ政務首席秘書官も含まれるという。