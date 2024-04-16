「美人局（つつもたせ）」の手口で脅した男子大学生をビルから転落死させたとして、監禁致死の非行内容で家裁送致されるなどした、いずれも中学３年生の少年（14）と少女（14）について、大阪府警は16日、同様の手口で金を奪ったなどとする非行内容で児童相談所に通告し、捜査を終結したと発表した。２人は非行内容を認めているという。捜査1課によると、2人は刑事責任が問われない13歳だった1月6日午後、SNSを使い、会社員の