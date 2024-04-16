世の中には食べ物同士を組み合わせることで劇的においしくなる、という魔法のようなレシピが数多く存在します。これまでおたくま経済新聞でもいくつか紹介してきましたが、今回新たに発見したのは「マクドナルドのチーズバーガーに、岩下の新生姜を挟む」というレシピです。香り豊かなチーズと、独特の辛味を持つ生姜が合わさると、一体どんな味になるのか、そもそもおいしいのか。全く想像がつきません。ということで、今回実