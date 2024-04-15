俳優の長谷川博己が主演を務めるTBS系日曜劇場『アンチヒーロー』（毎週日曜後9：00）の第2話最速試写会が15日、都内で開催された。試写後の舞台あいさつには、長谷川、北村匠海、堀田真由、大島優子、林泰文、岩田剛典（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、木村佳乃、野村萬斎が登壇した。【写真】北村匠海らのフォローに感謝していると述べた長谷川博己第2話以降のアピールを求められ、長谷川は思わずネタ