日本で初めてのハンバーガーチェーン店であり、今も根強い人気を誇るドムドムハンバーガー。そのグッズポップアップショップ「ハロー！！ドムドムハンバーガー」が2024年4月、四国に初上陸する。グッズが販売されるだけでなく、パネル展示やフォトスポット設置が行われるなど、ドムドムファンにはたまらない空間。しかも、香川県での開催ということで、「香川ならでは」の姿も登場するので見逃せない。ドムドムハンバーガーのイメ