韓国の歌手、パク・ボラムさんが11日深夜に急死したと韓国メディアで報じられ、併せて司法解剖が行われることが伝えられる中、その結果が明らかになったと15日、韓国メディアのwikitreeが伝えた。 【写真】在りし日のパク・ボラムさん突然の衝撃的な別れに… 記事によるとこの日、パク・ボラムさんの所属事務所であるジェナドゥ（XANADU）・エンターテインメントが、公式にコメントを発表。「他殺および、極端的選択