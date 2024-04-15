日本テレビ系ドラマ「花咲舞が黙ってない」が１３日、スタートした。東京第一銀行の臨店班となった花咲舞（今田美桜）が、持ち前の正義感を発揮し、銀行内部の不祥事を追求していく物語。ネットではこのドラマに出てくる大物役員が、ＴＢＳ系ドラマ「半沢直樹」に登場する人物と同じ名前であることに注目が集まっている。花咲は羽田支店の窓口担当だったが、ある日突然本部の臨店班に異動になる。臨店とは、ミスなどがある支店