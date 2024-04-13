不可解なタイミングでの発表自然誌を学べる大学を目指す――3月29日、秋篠宮家の側近のトップ・吉田尚正皇嗣職大夫は定例会見で、「悠仁親王殿下の成年式の時期について」というペーパーを読み上げ、こう述べた。「本来は悠仁さまの成年式をいつ行うか説明した文書のはずですが、成年式の時期は昨年すでに公表されています。むしろ秋篠宮ご夫妻のご意向をくみ取って、悠仁さまの進学先について発信するのが主な目的だったのでしょ