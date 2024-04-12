大相撲の第６４代横綱でプロ格闘家としても活躍した曙太郎（米国名チャド・ローウェン）さんが、心不全のため、４月上旬に東京近郊の病院で死去していたことが１１日、分かった。５４歳だった。２０１７年にプロレスの遠征先で倒れてから入院生活を送り、リハビリに励んでいたが、容体が急変した。ハワイ・オアフ島出身、２０３センチの巨漢で史上初の外国出身横綱となり、同期生の若乃花、貴乃花の“若貴兄弟”と１９９０年代の