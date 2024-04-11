Tom Balmforth[キーウ １１日 ロイター] - ロシア軍は１１日未明、ウクライナのエネルギーインフラに対してミサイルと無人機による大規模な攻撃を実施した。ウクライナ当局者らの発表によると、５つの地域において変電所と電力施設が損害を被り、緊急停電が発生したことで少なくとも２０万人が影響を受けているという。ロシアは先月、ウクライナのエネルギーシステムへの長距離弾による空爆を再開。今回は８２発のミサイルとド